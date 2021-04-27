Украина в рамках COVAX получит 473 тысячи доз вакцины Pfizer. По контакту с компанией – около 500 тысяч доз препарата. Об этом Максим Степанов рассказал в эфире одного из телеканалов.
Между тем В Украине 9 человек полностью вакцинировались против COVID-19
Новые поставки Pfizer в Украину
По глобальной инициативе по равномерному распределению вакцин между странами – COVAX – Украина получит 473 тысячи доз. Власти уже имеют официальное подтверждение от COVAX, что она поступит с 17 по 18 мая.
Также в мае мы ожидаем уже по прямому контракту от компании Pfizer получить где-то также до 500 тысяч доз,
– заявил министр.
Он отметил что препаратом вакцинируют людей, которые старше 60 лет, или людей, которые имеют сопутствующие заболевания.
План вакцинации от коронавируса / источник: МОЗ / Инфографика 24 канала
Pfizer в Украине: что нужно знать
- 16 апреля в Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer/BioNTech в рамках глобальной инициативы COVAX.
- 117 тысяч доз Pfizer доставили в специальных боксах.
- Согласно Национальному плану, Украина планирует в июле прививать более 948 тысяч украинцев препаратом Pfizer по инициативе COVAX.
- По данным Министерства здравоохранения, с начала кампании по вакцинации, прививки получили 539 126 человек, 9 из них ввели две дозы препарата.