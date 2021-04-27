Украина в рамках COVAX получит 473 тысячи доз вакцины Pfizer. По контакту с компанией – около 500 тысяч доз препарата. Об этом Максим Степанов рассказал в эфире одного из телеканалов.

Между тем В Украине 9 человек полностью вакцинировались против COVID-19

Новые поставки Pfizer в Украину

По глобальной инициативе по равномерному распределению вакцин между странами – COVAX – Украина получит 473 тысячи доз. Власти уже имеют официальное подтверждение от COVAX, что она поступит с 17 по 18 мая.

Также в мае мы ожидаем уже по прямому контракту от компании Pfizer получить где-то также до 500 тысяч доз,

– заявил министр.

Он отметил что препаратом вакцинируют людей, которые старше 60 лет, или людей, которые имеют сопутствующие заболевания.

Обратите внимание! Как рассказал Максим Степанов ранее, прививка против коронавируса препаратом компании Pfizer получают сотрудники и пациенты специализированных учреждений, соцработники и спасатели.



План вакцинации от коронавируса / источник: МОЗ / Инфографика 24 канала

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