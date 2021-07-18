Украина получила вакцину 18 июля. Как сообщили в Минздраве, этими препаратами мобильные бригады будут прививать организованные коллективы и профессиональные группы предыдущих этапов.

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Что говорят в Минздраве, ЮНИСЕФ и ВОЗ

В ЮНИСЕФ подчеркнули, что в рамках COVAX до конца 2021 года Украина получит достаточное количество различных вакцин, чтобы защитить от коронавируса до 20% населения.

Наша ключевая цель – защитить как можно больше украинцев от COVID-19. Мы благодарны партнерам, которые помогают нам в этом. Ежедневно мы увеличиваем объемы вакцинации,

– отметил Виктор Ляшко, глава Минздрава.

В то же время руководительница Представительства ЮНИСЕФ в Украине Лора Билл добавила, что лучший доступ к вакцинам для всех стран является наиболее эффективным путем преодоления пандемии.

Справка. Партия вакцин Moderna является частью обещания президента США Джо Байдена поделиться вакцинами с другими странами мира через COVAX или направления.

Реакция ВОЗ

Отреагировали на новую поставку вакцин в Украину и во Всемирной организации здравоохранения. Там отметили, что вакцина Moderna широко используется в США и других странах.

"Через COVAX за последние месяцы в Украину доставили свыше 2 миллионов доз вакцин и сегодняшняя доставка удвоит доступные вакцины", – пояснил Ярно Хабихт, представитель ВОЗ.

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Вакцину доставили в международный аэропорт "Борисполь" / Фото ЮНИСЕФ​

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