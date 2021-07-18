Украина получила 2 миллиона доз вакцины Moderna от США
Источник:ЮНИСЕФ
В Украину доставили 2 миллиона доз вакцины против коронавируса производства компании Moderna. Эту партию препаратов предоставило правительство США через механизм COVAX.
Украина получила вакцину 18 июля. Как сообщили в Минздраве, этими препаратами мобильные бригады будут прививать организованные коллективы и профессиональные группы предыдущих этапов.
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Что говорят в Минздраве, ЮНИСЕФ и ВОЗ
В ЮНИСЕФ подчеркнули, что в рамках COVAX до конца 2021 года Украина получит достаточное количество различных вакцин, чтобы защитить от коронавируса до 20% населения.
Наша ключевая цель – защитить как можно больше украинцев от COVID-19. Мы благодарны партнерам, которые помогают нам в этом. Ежедневно мы увеличиваем объемы вакцинации,
– отметил Виктор Ляшко, глава Минздрава.
В то же время руководительница Представительства ЮНИСЕФ в Украине Лора Билл добавила, что лучший доступ к вакцинам для всех стран является наиболее эффективным путем преодоления пандемии.Справка. Партия вакцин Moderna является частью обещания президента США Джо Байдена поделиться вакцинами с другими странами мира через COVAX или направления.
Реакция ВОЗ
Отреагировали на новую поставку вакцин в Украину и во Всемирной организации здравоохранения. Там отметили, что вакцина Moderna широко используется в США и других странах.
"Через COVAX за последние месяцы в Украину доставили свыше 2 миллионов доз вакцин и сегодняшняя доставка удвоит доступные вакцины", – пояснил Ярно Хабихт, представитель ВОЗ.
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Вакцину доставили в международный аэропорт "Борисполь" / Фото ЮНИСЕФ
Коротко о вакцине от Moderna: что следует знать
- Это мРНК-вакцина. Она разработана по технологии, которая побуждает организм производить аналогичные составу вируса белки и вызывает иммунный ответ.
- Новое название вакцины от американского производителя Moderna – Spikevax. Прививки этим препаратом нужно проводить дважды с интервалом в 28 дней.