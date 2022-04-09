Препаратов хватит на несколько месяцев

Речь идет о Тенофовире / Ламивудине /Долутегравире. По данным Министерства здравоохранения, эта поставка позволит обеспечить выдачу антиретровирусных препаратов для лечения ВИЧ-инфекции на 3 – 6 месяцев.

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В Минздраве добавили, что развоз препарата TLD начали в большинство областей Украины, с учетом военной ситуации в регионах.

В настоящее время ряд медицинских учреждений в Украине продолжают оказывать помощь пациентам с ВИЧ и обеспечивать непрерывность АРТ даже в условиях временной оккупации или ведения боевых действий,

– подчеркнули в Минздраве.

Как получить терапию по месту жительства

Известно, что для людей с ВИЧ антиретровирусная терапия является очень важной. Однако прием необходимых препаратов по месту жительства может быть затруднен из-за военных действий.

В Министерстве здравоохранения отметили, что те, кто сменил место жительства, могут получить антиретровирусную терапию по месту фактического пребывания. Для этого нужно обратиться в СПИД-Центр или кабинет "Доверия".

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