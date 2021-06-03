Эту партию должны использовать для вакцинации второй дозой тех, кто получил первую прививку вакциной CoviShield/AstraZeneca.
К теме За сутки в Украине вакцинировали против COVID-19 более 34 тысяч человек
Сегодня в Украину прибыла новая партия вакцин AstraZeneca от COVID-19. 705 600 доз доставил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в рамках глобальной инициативы COVAX,
– сообщили в представительстве.
Вторую дозу получат:
- медики и работники учреждений здравоохранения,
- участники операции Объединенных сил на востоке Украины,
- социальные работники,
- священнослужители,
- сотрудники МВД, СБУ,
- люди в возрасте 65+,
- люди, которые вакцинировались остаточными дозами, общественные деятели.
О прибытии партии написал в фейсбук также глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко.
Темпы вакцинации в Украине
- До конца 2021 года поставки в рамках COVAX позволят охватить прививками до 20% населения Украины – 8 миллионов человек.
- Всего в стране от коронавирусной болезни уже полностью иммунизированы более 138 тысяч человек. В Украине вчера прививку от коронавируса получили 34 тысяч 481 человек.
- С начала кампании по вакцинации против COVID-19 привито 1 076 795 человек, из них получили две дозы – 138 090.
Данные о вакцинах против коронавируса / инфографика 24 канал