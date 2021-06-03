Украина получила четвертую партию вакцины в рамках COVAX: сколько доз и какой препарат

В Украину прибыла очередная партия вакцин – на этот раз поступило 705 600 доз вакцины AstraZeneca. Поставку препарата осуществили в рамках глобальной инициативы COVAX.

Эту партию должны использовать для вакцинации второй дозой тех, кто получил первую прививку вакциной CoviShield/AstraZeneca.

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Сегодня в Украину прибыла новая партия вакцин AstraZeneca от COVID-19. 705 600 доз доставил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в рамках глобальной инициативы COVAX,

– сообщили в представительстве.

Вторую дозу получат:

медики и работники учреждений здравоохранения,

участники операции Объединенных сил на востоке Украины,

социальные работники,

священнослужители,

сотрудники МВД, СБУ,

люди в возрасте 65+,

люди, которые вакцинировались остаточными дозами, общественные деятели.

О прибытии партии написал в фейсбук также глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко.

Темпы вакцинации в Украине

До конца 2021 года поставки в рамках COVAX позволят охватить прививками до 20% населения Украины – 8 миллионов человек.

Всего в стране от коронавирусной болезни уже полностью иммунизированы более 138 тысяч человек. В Украине вчера прививку от коронавируса получили 34 тысяч 481 человек.

С начала кампании по вакцинации против COVID-19 привито 1 076 795 человек, из них получили две дозы – 138 090.

Это уже четвертая поставка вакцин от COVID-19 в Украину в пределах COVAX. Ранее в рамках COVAX Украина получила 590 850 доз вакцины Pfizer-BioNTech и 367 200 доз вакцины AstraZeneca.

Данные о вакцинах против коронавируса / инфографика 24 канал