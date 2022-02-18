Украина получила новую партию лекарств против коронавируса
18 февраля 2022 , 16:12Читати новину українською
Источник:Минздрав
В Украину прибыла вторая партия таблеток от COVID-19 производства американской фармацевтической компании Merck Sharp & Dohme.
В Украину прибыла партия Молнупиравира
Речь идет о 135 тысячах курсов препарата Молнупиравир 60 тысяч из них уже распределены в регионы.
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Молнупиравир – что это за препарат?
Молнупиравир – препарат прямого действия, который блокирует фермент, нужный вирусу для воспроизведения генетического кода. Таким образом препарат предотвращает размножение вируса и снижает риск тяжелого течения болезни.
Это таблетки, поэтому нет особых требований хранения и его удобно принимать.
Эти лекарства используют для пациентов, у которых есть хоть один фактор риска:
- избыточный вес,
- возраст более 60 лет,
- сахарный диабет,
- болезни сердца.
Как известно, Украина еще в прошлом году подписала контракты на рекордные суммы на поставку лекарств против COVID-19.
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