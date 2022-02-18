Украина получила новую партию лекарств против коронавируса

В Украину прибыла вторая партия таблеток от COVID-19 производства американской фармацевтической компании Merck Sharp & Dohme.

В Украину прибыла партия Молнупиравира

Речь идет о 135 тысячах курсов препарата Молнупиравир 60 тысяч из них уже распределены в регионы.

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Молнупиравир – что это за препарат? Молнупиравир – препарат прямого действия, который блокирует фермент, нужный вирусу для воспроизведения генетического кода. Таким образом препарат предотвращает размножение вируса и снижает риск тяжелого течения болезни.

Этот препарат запрещен к продаже в аптеках, его можно получить только у врача бесплатно.

Это таблетки, поэтому нет особых требований хранения и его удобно принимать.

Эти лекарства используют для пациентов, у которых есть хоть один фактор риска:

избыточный вес,

возраст более 60 лет,

сахарный диабет,

болезни сердца.

Как известно, Украина еще в прошлом году подписала контракты на рекордные суммы на поставку лекарств против COVID-19.

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