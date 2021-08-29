Украина получила новую партию Pfizer: сколько доз и от кого
Источник:Минздрав
Сегодня, 29 августа, в Украину доставили новую партию вакцины Comirnaty против коронавируса производства Pfizer/BioNTech. Объем партии – 188 370 доз.
Доставку препарата провел Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), хранение и логистику с соблюдением холодовой цепи – Агентство США по международному развитию USAID.
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Украина получила еще 188 370 доз вакцины Comirnaty от Pfizer/BioNTech. Эту партию вакцины вместе с растворителем для ее разведения предоставило правительство США через инициативу COVAX,
– говорится в сообщении Минздрава.
Также в министерстве поблагодарили партнеров за поддержку программы вакцинации украинцев против COVID-19.
Партию вакцин Pfizer доставили сегодня, 29 августа / Фото Минздрава
Что известно об инициативе COVAX
- Это глобальная инициатива, которая объединяет 180 стран мира. Основная цель этого механизма – ускорение разработки и производства вакцин против COVID-19 и гарантия справедливого и равного к ним доступа.
- В июле ЮНИСЕФ доставил 2 000 040 доз вакцины Moderna, предоставленных правительством США через COVAX.
- Сейчас Украина получила 4 325 910 доз вакцин Pfizer, Moderna и AstraZeneca в рамках этой инициативы.
- В Минздраве сообщили, что до конца 2021 года Украина должна получить достаточное количество вакцины, чтобы защитить до 20% населения от COVID-19.
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