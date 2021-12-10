На эти средства можно будет приобрести значительную часть вакцин, предусмотренных Национальным планом вакцинации Украины в 2022 году. Об этом заявили в представительстве ЕС в Украине.

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Кредит поддержит систему здравоохранения страны и повысит возможности Украины в борьбе с пандемией COVID-19. Эта финансовая операция является частью совместной инициативы Team Europe по реагированию на вызовы пандемии COVID-19,

– говорится в сообщении.

Посол ЕС в Украине Матти Маасикас заявил, что предоставление этого кредита ЕИБ "чрезвычайно важно для оперативного реагирования Украины на пандемию и восстановление после нее".

По его словам, поддержка ЕС в закупке вакцин против коронавируса поможет нашей стране в борьбе с COVID-19, поскольку это ускорит процесс вакцинации в Украине.

К слову, согласно рекомендациям ВОЗ, показатель привитых людей в мире до конца года должен составлять 40%.

Украина выполняет план вакцинации против COVID-19. По состоянию на 10 декабря 45,2% взрослого населения получили по меньшей мере одну прививку против COVID-19. 39,4% – прошли полный курс вакцинации против коронавирусной болезни.

Темпы вакцинации в Украине:

Источник: Минздрав

С начала вакцинальной кампании против коронавируса вакцинировались 14 031 953 жителей Украины.

14 031 951 украинец получил по меньшей мере 1 дозу препарата. Полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 12 252 237 человек.

В общей сложности в стране провели 26 284 188 прививок и первой, и второй дозой.

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