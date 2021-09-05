Речь об инновационных препаратах против COVID-19 – Bamlanivimab и Etesevimab. Общая стоимость груза достигает 20 миллионов долларов США.

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Инновационные лекарства против коронавируса уже в Украине

Дипломаты из посольства Украины в США сообщили в фейсбуке, что 4 сентября в Киев прибыли лекарственные препараты Bamlanivimab и Etesevimab. Их применяют для борьбы против COVID-19.

Что интересно, окончательную договоренность об этом гуманитарном грузе достигли во время визита Президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки (который, к слову, как раз подходит к концу ).

Получением же инновационных лекарств Украина обязана благотворительному фонду Direct Relief – это неприбыльная и неполитическая организация с офисом в Калифорнии, которая работает в 60 странах мира.

В Украину прибыли 60 тысяч флаконов лекарства на сумму в 20 миллионов долларов. Их рекомендуют пациентам с легкой и средней степенью тяжести болезни, особенно при наличии риска перетекания ее в тяжелую форму.



Украина получила инновационные лекарства против коронавируса / Фото посольства США в Украине



Это 60 тысяч флаконов общей стоимостью 20 миллмонов долларов / Фото посольства США в Украине

Что дальше? Лекарства растаможат и перевезут в 24 области Украины. Распределением будет заниматься Министерство здравоохранения.

Полный текст публикации посольства США в фейсбуке:

Посольство Украины в США вместе с партнерами продолжает помогать в борьбе с ходом и последствиями заболеваний COVID-19.

При содействии посольства в Украине доставили гуманитарный груз из США, который предоставила американская благотворительная организация Direct Relief. Последние договоренности о получении этого гуманитарного груза согласовали во время визита президента Украины в США.

Груз состоит из инновационных лекарственных препаратов Bamlanivimab и Etesevimab, которые используют против COVID-19. Общая стоимость груза достигает 20 миллионов долларов США. Лекарства рекомендованы для пациентов с легкой и средней степенью тяжести коронавирусной болезни, особенно при наличии риска перехода в тяжелую форму.

Груз в 60 тысяч флаконов лекарственных препаратов в дальнейшем будет проходить растаможку и транспортировку в 24 области Украины. В этом мы хотим выразить отдельную благодарность "Благотворительному фонду Евгения Пивоварова", который будет помогать во всех процедурах. Распределение лекарств координируется Министерством здравоохранения Украины.

Direct Relief (Калифорния, США), с которой наладило договоренности посольство, является общественной неприбыльной и неполитической организацией, которая работает в 60 странах мира.