Украина получила от США инновационные лекарства против COVID-19
Источник:фейсбук посольства Украины в США
Гуманитарный груз из США с лекарствами против коронавируса Украина получила 4 сентября. Это произошло при содействии благотворительной организации Direct Relief.
Речь об инновационных препаратах против COVID-19 – Bamlanivimab и Etesevimab. Общая стоимость груза достигает 20 миллионов долларов США.
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Инновационные лекарства против коронавируса уже в Украине
Дипломаты из посольства Украины в США сообщили в фейсбуке, что 4 сентября в Киев прибыли лекарственные препараты Bamlanivimab и Etesevimab. Их применяют для борьбы против COVID-19.
- Что интересно, окончательную договоренность об этом гуманитарном грузе достигли во время визита Президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки (который, к слову, как раз подходит к концу).
- Получением же инновационных лекарств Украина обязана благотворительному фонду Direct Relief – это неприбыльная и неполитическая организация с офисом в Калифорнии, которая работает в 60 странах мира.
В Украину прибыли 60 тысяч флаконов лекарства на сумму в 20 миллионов долларов. Их рекомендуют пациентам с легкой и средней степенью тяжести болезни, особенно при наличии риска перетекания ее в тяжелую форму.
Украина получила инновационные лекарства против коронавируса / Фото посольства США в Украине
Это 60 тысяч флаконов общей стоимостью 20 миллмонов долларов / Фото посольства США в Украине
Полный текст публикации посольства США в фейсбуке:
Посольство Украины в США вместе с партнерами продолжает помогать в борьбе с ходом и последствиями заболеваний COVID-19.
При содействии посольства в Украине доставили гуманитарный груз из США, который предоставила американская благотворительная организация Direct Relief. Последние договоренности о получении этого гуманитарного груза согласовали во время визита президента Украины в США.
Груз состоит из инновационных лекарственных препаратов Bamlanivimab и Etesevimab, которые используют против COVID-19. Общая стоимость груза достигает 20 миллионов долларов США. Лекарства рекомендованы для пациентов с легкой и средней степенью тяжести коронавирусной болезни, особенно при наличии риска перехода в тяжелую форму.
Груз в 60 тысяч флаконов лекарственных препаратов в дальнейшем будет проходить растаможку и транспортировку в 24 области Украины. В этом мы хотим выразить отдельную благодарность "Благотворительному фонду Евгения Пивоварова", который будет помогать во всех процедурах. Распределение лекарств координируется Министерством здравоохранения Украины.
Direct Relief (Калифорния, США), с которой наладило договоренности посольство, является общественной неприбыльной и неполитической организацией, которая работает в 60 странах мира.
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