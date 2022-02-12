Украина получит партию Johnson & Johnson для привития украинцев на КПВВ, – Минздрав
Источник:Минздрав Украины
В субботу, 12 февраля, министр здравоохранения Виктор Ляшко посетил бесплатные пункты тестирования и прививки против коронавируса, расположенные на территории контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) "Станица Луганская".
Он заявил о поддержке от Литвы, которая передает вакцину Johnson & Johnson для прививки украинцев.
Внимание В Украине провели 31 миллион прививок против коронавируса
Виктор Ляшко – глава Минздрава
“Сегодня Украина имеет мощную поддержку от Литвы, которая передает нам вакцину Johnson & Johnson для привития украинцев, в частности, со временно оккупированных территорий на пунктах пропуска”.
Ляшко подчеркнул, что это позволит защитить еще больше украинцев от тяжелого течения коронавирусной болезни.
Главное о вакцинации на пунктах пропуска
Сейчас в пунктах есть выбор вакцин и достаточное количество бесплатных быстрых тестов для всех, кто обращается. По словам Ляшко, медицинские работники подтвердили, что желающие привиться есть ежедневно, а вакцины хватает в полной мере для всех желающих.
Сейчас идет модернизация сервисной зоны на территории КПВВ, где планируется размещение пункта прививки, отделения банка, сотрудников Пенсионного фонда, органов соцзащиты,
– добавил министр.
К слову, с 11 февраля Луганская область перешла в красную зону карантина.
Темпы вакцинации в Украине
В целом Украина сейчас получила 45,1 миллиона вакцин. Прививки делают препаратами от компаний AstraZeneca, Sinovac (вакцина CoronaVac), Pfizer (вакцина Comirnaty) и Moderna.
С начала пандемии в Украине сделали свыше 31 миллиона прививок против COVID-19. По крайней мере, первую дозу получили больше 15,5 миллионов человек, а обе — 14,9 миллиона.