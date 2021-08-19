Украина получила почти 800 тысяч доз AstraZeneca: кого ими будут вакцинировать

На этой неделе Украина получила еще почти 800 тысяч доз вакцины от компании AstraZeneca. Их передали Греция, Польша и Литва.

Часть партии пойдет на вакцинацию тех людей, которые должны получить вторую дозу AstraZeneca. Остальные распределят между центрами вакцинации и пунктами прививок.

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Какие страны передали Украине вакцину

Литва – 46 тысяч доз,

Греция – 100 тысяч доз,

Польша – 650 400 доз.

Что следует знать о вакцине AstraZeneca

Это векторная вакцина, которую разработали ученые из Оксфордского университета совместно с компанией AstraZeneca. Препарат изготавливают на производственных мощностях в ЕС, Великобритании, Южной Кореи и Индии. Препарат, изготовленный в ЕС, имеет наименование Vaxzevria, в Корее – AstraZeneca-SKBio, в Индии – Covishield.

Препараты, производимые на разных площадках, идентичны и взаимозаменяемы. Отличается только страна производства. Если, к примеру, первая доза выполнялась препаратом Covishield, то для иммунизации второй дозой можно использовать Vaxzevria или AstraZeneca-SKBio.

Эффективность препарата против штамма коронавируса Дельта

Согласно исследованию, проведенному в апреле – июне 2021 года, препарат на 92% предотвращает госпитализации и смерти от инфицирования штаммом коронавируса Дельта.