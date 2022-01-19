Новая партия вакцин от США

Вакцину поставила организация ЮНИСЕФ через глобальный фонд COVAX. В сообщении говорится, что эта часть глобальной помощи в обеспечении украинцев – важная защита против болезни, особенно при распространении варианта Омикрон.

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Эти вакцины демонстрируют преданность США поддержке Украины путем предоставления доступа к безопасным, качественным вакцинам против COVID-19,

– отметили в американском посольстве.

И добавили, что вакцины – одно из лучших средств борьбы с пандемией.

Справка! Украина на 2022 год подписала контракты на поставку 25 миллионов доз вакцин Pfizer и 6,5 миллиона CoronaVac. Еще около 10 миллионов доз должны поступить в качестве помощи в рамках глобального механизма COVAX.

Актуальная статистика вакцинации в Украине

С начала пандемии в стране сделали 29,5 миллионов прививок против COVID-19. По крайней мере, первую дозу получили 15 053 123 человека, а две – 14 343 487.

Всего в Украине получили дополнительную дозу 10 687 человек, а бустерную – 131 178 человек.

Вакцинальная кампания началась 24 февраля 2021 года. В целом Украина сейчас получила 43,6 миллиона вакцин.

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