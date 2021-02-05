Сегодня, 5 февраля, Украина получила подтверждение на поставку 12 миллионов доз вакцин производства компании AstraZeneca и Novavax.

Поставки будут проходить с февраля 2021 года. Как пишет пресс-служба Владимира Зеленского, министр здравоохранения Максим Степанов сообщил президенту, что Украина получила подтверждение на поставку 12 миллионов доз вакцин от AstraZeneca и Novavax.

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Чем раньше мы получим вакцины, тем быстрее преодолеем пандемию в Украине. Знаю, что Кабинет Министров тщательно работает над разработкой сайта, который поможет легко и удобно регистрироваться украинцам на вакцинацию. Как и каждый украинец, жду начала процесса вакцинации. 12 миллионов доз – это хороший сигнал от наших партнеров, и этого будет достаточно, чтобы обеспечить вакцинацию в течение первых месяцев после начала поставок,

– заявил Владимир Зеленский.

Максим Степанов добавил, что достигнута договоренность о поставках вакцин, разработанных с участием компаний AstraZeneca (Великобритания и Оксфордский университет) и Novavax (США), которые производятся по лицензионным соглашениям на мощностях Serum Institute (Индия).

"Команда Минздрава после длительных переговоров получила подтверждение о поставках 12 млн доз вакцин против COVID-19. Кроме того, мы получили разрешение на экстренное медицинское применение вакцин, поэтому поступление начнется уже в этом месяце. Сейчас наши Соглашения уже находятся на завершающем этапе согласования в части технических деталей поставки и будут подписаны в ближайшие дни", – отметил Степанов.

Полученные подтверждение будет реализовываться через контракт между Serum Institute и Crown Agents.

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Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВООЗ / Инфографика 24 канала