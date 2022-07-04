Украина получила бесплатно лекарство против спинальной мышечной атрофии

Об этом рассказала заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич. По ее словам украинские больницы впервые безвозмездно получают это лекарство для детей с такой редкой болезнью.

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Мария Карчевич Сегодня, без преувеличения, важный день в истории украинской медицины. Мы не просто получили дорогостоящие лекарства, которых никогда раньше не было в Украине. Мы получили самое ценное – возможность сохранить жизнь детей, страдающих редкими орфанными заболеваниями. Мы благодарим доноров, которые подарили для наших детей этот шанс на жизнь”.

Спинальная мышечная атрофия

По информации Минздрава в Украине более 200 детей болеют спинальной мышечной атрофией. СМА является наиболее распространенной генетической причиной смерти детей. По статистике, эта болезнь поражает одного-двух младенцев из 10 тысяч новорожденных.

Спинальная мышечная атрофия – что это? Это редкое генетическое заболевание, которое проявляется как нарастающая мышечная слабость во всем теле.

Лечение спинальной мышечной атрофии

В мире существует всего три препарата, которые используются для лечения СМА: Zolgensma, Evrysdi и Spinraza. Первый применяют для детей до 2-летнего возраста, препарат останавливает болезнь навсегда, а два других следует применять на протяжении всей жизни.