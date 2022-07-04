Украина получила самый дорогой препарат в мире для лечения спинальной мышечной атрофии

Украинские больницы получили более 150 флаконов лекарства "Spinraza". Стоимость одной инъекции препарата для терапии детей со спинальной мышечной атрофией (СМА) стоит более 100 тысяч долларов.

Украина получила бесплатно лекарство против спинальной мышечной атрофии

Об этом рассказала заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич. По ее словам украинские больницы впервые безвозмездно получают это лекарство для детей с такой редкой болезнью.

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Мария Карчевич Сегодня, без преувеличения, важный день в истории украинской медицины. Мы не просто получили дорогостоящие лекарства, которых никогда раньше не было в Украине. Мы получили самое ценное – возможность сохранить жизнь детей, страдающих редкими орфанными заболеваниями. Мы благодарим доноров, которые подарили для наших детей этот шанс на жизнь”.

Спинальная мышечная атрофия

По информации Минздрава в Украине более 200 детей болеют спинальной мышечной атрофией. СМА является наиболее распространенной генетической причиной смерти детей. По статистике, эта болезнь поражает одного-двух младенцев из 10 тысяч новорожденных.

Спинальная мышечная атрофия – что это? Это редкое генетическое заболевание, которое проявляется как нарастающая мышечная слабость во всем теле.

Лечение спинальной мышечной атрофии

В мире существует всего три препарата, которые используются для лечения СМА: Zolgensma, Evrysdi и Spinraza. Первый применяют для детей до 2-летнего возраста, препарат останавливает болезнь навсегда, а два других следует применять на протяжении всей жизни.