Украина получила морозильники для вакцины Pfizer: почему именно сейчас
Источник:Минздрав
Украина получила в рамках инициативы COVAX 3 морозильные камеры для хранения вакцины Pfizer от COVID-19 при ультранизких температурах.
Морозильные камеры передал фонд ЮНИСЕФ
Морозильные камеры с диапазоном температур от -40 до -86 градусов производства Vestfrost, Дания, будут установлены на складе ГП "Укрмедпостач" Министерства здравоохранения Украины.
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Почему морозильные камеры нужны именно сейчас
В Минздраве сообщили, что уже в ближайшие недели будут еженедельные поставки по почти полмиллиона доз вакцины Comirnaty от Pfizer-Biontech. Поэтому, нужно больше оборудования для логистических цепей.
Виктор Ляшко – министр Минздрава
"Ультрахолодильные морозильники для вакцины помогут нам надежно хранить эту вакцину и защищать все больше украинцев против COVID-19. Мы благодарны партнерам, которые поддерживают нас в этом ответственном процессе".
Закупка дополнительных ультрахолодильных морозильников позволяет увеличить мощности Украины по хранению на национальном уровне вакцины Pfizer, которая требует сверхнизких температурных условий от -60 ° C до -80 ° C.Справка. Хранение и логистику мРНК-вакцин, полученных в рамках инициативы COVAX, с соблюдением соответствующего холодовой цепи в Украине обеспечивает Агентство США по международному развитию USAID.
В Украине достаточно вакцин против COVID-19
- Также Украина продолжит получать вакцины от COVID-19 в рамках COVAX.
- По состоянию на сентябрь уже получило 4 325 910 доз вакцин разных производителей (Pfizer, Moderna и AstraZeneca) в рамках COVAX.
Какие темпы COVID-вакцинации в стране?
По данным Минздрава, с начала прививочной кампании привили 6 527 042 человека, из них получили одну дозу – 6 527 040 человек полностью вакцинированы и получили две дозы – 5 299 317 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).
К слову, в Украине вводят обязательную вакцинацию от коронавируса педагогов, работников министерств и других центральных органов исполнительной власти, их структурных подразделений и местных государственных администраций.
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