Европейский Союз приветствовал решение о выделении Украине вакцины от коронавируса компаний Pfizer-BioNTech. Ее страна получит в рамках механизма COVAX.

Источник: фейсбук-страница представительства ЕС в Украине

Кроме этого, в Евросоюзе анонсировали выделение более 870 миллионов евро на поддержку инициативы COVAX для иммунизации против коронавируса.

Читайте также Богатые страны должны поделиться вакцинами против COVID-19 с бедными, – ВОЗ

Что говорят в ЕС

Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас подчеркнул, что COVID-19 стал беспрецедентным вызовом для всего мира. Ведь влияет на многие сферы жизни, в частности – здоровье и работу.

Вакцинация играет ключевую роль в победе над пандемией. Ни один из нас не находится в безопасности, пока безопасность не гарантирована для всех,

– подчеркнул он.

"ЕС с гордостью поддерживает усилия COVAX по обеспечению вакциной наших партнеров. Украина стала одной из первых таких стран", – добавил дипломат.

Основное о вакцинации в Украине

Накануне в Украине утвердили календарный план бесплатной вакцинации от COVID-19 на 2021 год. Его опубликовали на сайте Кабмина.

За год планируют прививать минимум 12 миллионов медицинских и социальных работников, военных, педагогов, правоохранителей и тех, кто живет в домах для пожилых людей.

Медработников будут прививать от COVID-19 первыми за государственный счет и будут применять именно вакцину Pfizer. А вот тем, кому не хватит, вакцинацию продолжат китайской CoronaVac.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что вакцинирование людей должно начаться в феврале, согласно утвержденному Национальному плану, который определяет 5 этапов вакцинации.



План вакцинации украинцев / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала