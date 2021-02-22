Количество доз американской вакцины NovaVax, которую направят в Украину увеличат. Поэтому в целом Украина получит 15 миллионов доз.

Министр здравоохранения Максим Степанов, который сейчас находится в Индии, написал: удалось договориться о дополнительных 5 миллионах доз вакцины.

Ранее Степанов показал уже отгруженные в Украину 500 тысяч доз вакцин AstraZeneca: видео

Договоренность должны утвердить, подписав соответствующий договор.

Нам подтвердили возможность поставки дополнительных 5 миллионов доз вакцин от этого производителя. Утвердим договоренность подписанием договора,

– написал Степанов.

Однако Степанов отметил: поставка вакцины начнется только в июле 2021 года.

Что это за вакцина? Американцы ранее заявляли, что эффективность вакцины NovaVax составила 89,3%. Препарат прошел 3 фазы клинических испытаний, в которых приняли участие более 15 тысяч человек. Подробнее об испытаниях вакцины – здесь.

Вакцинация от COVID-19 в Украине: что известно

По предварительным данным от Минздрава, вакцинация в Украине должна была начаться ориентировочно 15 февраля. Однако из-за задержки вакцины она не началась и через неделю от этого срока.

Поэтому глава Минздрава Максим Степанов 18 февраля вылетел в Индию, чтобы напрямую поговорить с производителем вакцин против коронавируса AstraZeneca и привести первую партию лично.

21 февраля из Индии направили первую партию COVID-вакцины от коронавируса компании AstraZeneca. Она прибудет в Украину в ближайшие дни.

В целом Украина получит препараты от 4 компаний: Pfizer, AstraZeneca, Sinovac и Novavax.



Сравнение вакцин от коронавируса / Инфографика 24 канала