Украина получит 15 миллионов доз американской вакцины NovaVax, – Степанов
Количество доз американской вакцины NovaVax, которую направят в Украину увеличат. Поэтому в целом Украина получит 15 миллионов доз.
Источник:Фейсбук Максима Степанова
Министр здравоохранения Максим Степанов, который сейчас находится в Индии, написал: удалось договориться о дополнительных 5 миллионах доз вакцины.
Ранее Степанов показал уже отгруженные в Украину 500 тысяч доз вакцин AstraZeneca: видео
Договоренность должны утвердить, подписав соответствующий договор.
Нам подтвердили возможность поставки дополнительных 5 миллионов доз вакцин от этого производителя. Утвердим договоренность подписанием договора,
– написал Степанов.
Однако Степанов отметил: поставка вакцины начнется только в июле 2021 года.
Вакцинация от COVID-19 в Украине: что известно
- По предварительным данным от Минздрава, вакцинация в Украине должна была начаться ориентировочно 15 февраля. Однако из-за задержки вакцины она не началась и через неделю от этого срока.
- Поэтому глава Минздрава Максим Степанов 18 февраля вылетел в Индию, чтобы напрямую поговорить с производителем вакцин против коронавируса AstraZeneca и привести первую партию лично.
- 21 февраля из Индии направили первую партию COVID-вакцины от коронавируса компании AstraZeneca. Она прибудет в Украину в ближайшие дни.
- В целом Украина получит препараты от 4 компаний: Pfizer, AstraZeneca, Sinovac и Novavax.
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