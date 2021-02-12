Украина получит 50 миллионов евро на закупку вакцин от Европейского инвестиционного банка
Европейский инвестиционный банк предоставит Украине 50 миллионов евро на закупку вакцин и современного холодильного оборудования для сети центров вакцинации.
12 февраля премьер-министр Украины Денис Шмигаль подписал соглашение с президентом Европейского инвестиционного банка Вернером Хойером.
К теме Украина получит миллионы долларов от Всемирного банка за вакцинацию, но есть условие
Кроме денег на закупку вакцины, ЕИБ предоставит Украине 270 миллионов евро на модернизацию международного аэропорта "Борисполь" Средства будут направлены на улучшение энергоэффективности, авиационной безопасности и операционной устойчивости аэропорта. Шмигаль отметил, что сотрудничество с ЕИБ позволит увеличить пассажиропоток до 56 миллионов в 2040 году.
Вакцинация против коронавируса в Украине: что известно
- Вакцинация в Украине начнется 15 февраля, однако возможны задержки.
- В стране будет действовать план вакцинации "Дорожная карта", который состоит из 5 этапов.
- В целом Украина договорилась о поставках 4 вакцин от коронавируса: Pfizer, Sinovac, AstraZeneсa и Novavах.
- Сначала украинцев буде прививаться препаратом от Pfizer-BioNTech, впоследствии страна получит вакцину от AstraZeneca.
- До конца февраля планируют вакцинировать 500 тысяч украинцев.
- Украина получит 12 миллионов доз вакцин от AstraZeneca и Novavax.
Готовы ли украинцы вакцинироваться против COVID-19 / Источник: "Рейтинг" / Инфографика 24 канала
Поделиться новостью