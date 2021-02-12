Европейский инвестиционный банк предоставит Украине 50 миллионов евро на закупку вакцин и современного холодильного оборудования для сети центров вакцинации.

12 февраля премьер-министр Украины Денис Шмигаль подписал соглашение с президентом Европейского инвестиционного банка Вернером Хойером.

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Денис Шмигаль “Только что подписали соответствующие договоренности с президентом ЕИБ Вернером Хойером в штаб-квартире банка в Люксембурге. Средства будут выделены из уже имеющегося проекта "Программа развития муниципальной инфраструктуры Украины”.

Кроме денег на закупку вакцины, ЕИБ предоставит Украине 270 миллионов евро на модернизацию международного аэропорта "Борисполь" Средства будут направлены на улучшение энергоэффективности, авиационной безопасности и операционной устойчивости аэропорта. Шмигаль отметил, что сотрудничество с ЕИБ позволит увеличить пассажиропоток до 56 миллионов в 2040 году.

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