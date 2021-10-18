Украина получит бесплатные вакцины против гриппа для медиков

Украина получит около 40 тысяч доз вакцины против гриппа по механизму COVAX для вакцинации медиков.

Об этом во время брифинга заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

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Бесплатные вакцины для медиков

Игорь Кузин “В этом году, скорее всего, мы получим около 40 тысяч доз вакцины по механизму COVAX для бесплатной вакцинации медицинских работников”.

По его словам, вакцина будет распределяться на уровне областей. Замминистра добавил, что также планируется приобрести за счет государственного бюджета определенное количество вакцин для прививки медицинских работников.

Вакцинация добровольная

"Таким образом, государство будет обеспечивать бесплатную вакцинацию для медработников, задействованных в ликвидации последствий пандемии COVID-19", – пояснил он.

Кузин напомнил, что вакцинация от гриппа добровольная и не внесена в перечень обязательных, поэтому покрывается за счет бюджета лишь в исключительных случаях, в частности для обеспечения медицинских работников.

Вакцинация от гриппа постепенно становится привычной. За последние несколько лет количество доз вакцины, которая была использована в Украине, выросло почти в два раза,

– добавил он.

Ранее ученые выяснили, что одновременная вакцинация против коронавируса и гриппа является безопасной и эффективной против обеих инфекций. Такое введение вакцин могло бы снизить нагрузку на систему здравоохранения.