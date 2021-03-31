Дополнительный миллион доз вакцины от Pfizer / BioNTech получит Украина к июню 2021 года. Подтверждение этому украинское правительство получило 30 марта.

Речь идет о поставках вакцин против коронавируса в рамках глобального механизма COVAX. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

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Когда и сколько вакцины Pfizer получит Украина

По словам Ляшко, 117 тысяч доз Pfizer / BioNTech Украина получит в рамках COVAX ближайшие недели. Но есть и гораздо лучшая новость.

Сегодня мы получили дополнительно подтверждение от глобальной инициативы COVAX о выделении Украине еще почти одного миллиона доз вакцины Pfizer, которую будут поставлять траншами до конца июня,

– заверил главный санврач.

Каких еще вакцин против COVID-19 можно ожидать

CoviShield

500 тысяч доз CoviShield Украина получила, дальше же по контракту еще миллион доз должны были прийти в марте. Затем должны поступить еще два транша – снова 500 тысяч доз и миллион.

Однако сейчас в Индии временный запрет на экспорт вакцины. Но мы не паникуем, потому что сейчас приходит новая вакцина с такой же платформы – в рамках механизма COVAX,

– рассказал Ляшко.

Говорится о вакцине от AstraZeneca, произведенной в Южной Корее. 1,7 миллиона доз планирует Украине получить до конца мая (первую партию в 360 тысяч уже готовы отгрузить).

Sinovac

Украина заключила контракт на поставку 2 миллионов доз вакцины Sinovac из Китая. 215 тысяч доз уже прибыли: "Эти 215 тысяч доз проходят сейчас лабораторный контроль и, надеемся, в ближайшее время будет вакцина допущена к реализации".

Вакцинация в Украине: последние новости

29 марта прививки против коронавируса сделали 14 433 людям. Также появился второй человек, вакцинированный двумя дозами.

В Министерстве здравоохранения планируют вакцинировать от коронавируса не менее 60% украинцев до конца 2021 года.



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