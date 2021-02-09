Украина получит "в десятки раз больше" вакцин от коронавируса, чем ожидалось ранее, в первые месяцы от начала поставок препаратов в страну.

Об этом рассказал заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко. Он так, как и Минздрав заверил, что первые вакцины поступят в Украину именно в феврале.

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Кирилл Тимошенко “Вакцина будет в Украине в ближайшее время, именно в феврале. И не в количестве, о котором мы говорили с вами еще неделю или две назад. Это будет более 100 тысяч доз. Я думаю, эта цифра будет в десятки раз больше, и именно в феврале, марте, апреле”.

Коротко о предстоящей вакцинации украинцев



План вакцинации украинцев / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала