Украина получит 10 миллионов доз вакцины от коронавируса компании Pfizer. Партию уже готовят к отправке в Украину.

Народный депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк сообщила, что проект соответствующего контракта уже передали в Министерство здравоохранения Украины.

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Только что чрезвычайный и полномочный посол Украины в Государстве Израиль Евгений Корнийчук проинформировал меня, что по результатам его договоренностей, 10 миллионов доз вакцин Pfizer готовят к отправке в Украину,

– написала депутатка.

По ее словам, вакцину будут отправлять в Украину из Соединенных Штатов.

К слову, препарат Pfizer Украина зарегистрировала 23 февраля.



Скриншот сообщения Ольги Василевской

Накануне глава Минздрава Максим Степанов рассказал, что для хранения вакцины против коронавируса компании Pfizer в Украине решили не покупать специальные холодильники, а арендовать их.

Справка: для хранения вакцины Pfizer требуется специальное помещение, где поддерживается температура в минус 60-80 градусов.

В США разрешили хранить вакцину Pfizer в обычных морозильных камерах

Источник FDA

В то же время сегодня, 26 февраля Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) позволило транспортировать и хранить в течение двух недель вакцину от коронавирусной инфекции компании Pfizer—BioNTech в обычных морозильных камерах для лекарств.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала