Соответствующий контракт с американской компанией подписал глава Минздрава Максим Степанов. Министр рассказал, что переговоры были трудными, но "результат того стоит".

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По его словам, в сумме законтрактованных вакцин хватает для того, чтобы привить большинство украинцев в 2021 году.

После длительных и трудных переговоров с компанией Pfizer мы достигли договоренности на поставку дополнительных 10 млн доз. Сегодня ночью подписали соответствующий контракт. То есть в целом мы получим 20 миллионов (если быть точным, то 20 миллионов 1 150) доз вакцины Pfizer в течение этого календарного года,

– заявил Максим Степанов.

Министр поделился, что переговоры с компанией Pfizer начались еще в августе прошлого года и были довольно напряженными.

"Существенные сдвиги в переговорах с Pfizer произошли после того, как присоединился Президент Украины Владимир Зеленский, который провел лично переговоры с гендиректором компании Альбертом Бурлой. Этот разговор значительно ускорил процесс, и мы достигли договоренности о поставках первых 10 млн доз вакцины в Украину", – добавил Степанов.

Согласно договоренностям, первые поставки по этому контракту:

500 тысяч доз – Украина получит уже в мае – июне,

4,5 миллиона доз – в третьем квартале (июль – сентябрь),

остальную часть – 15 миллионов доз – в четвертом квартале этого года.

Добавим, что вчера, 30 апреля, Украина получила еще полмиллиона доз вакцины от CoronaVac.

Вакцинация в Украине: статистика

752 295 человек привили с начала вакцинальной кампании, из них получили 1 дозу – 752 293 лица, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 260 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).️

В Украине за минувшие сутки, 30 апреля, привили против COVID-19 еще 49 985 человек.

Данные взяты с фейсбук-страницы Максим Степанова