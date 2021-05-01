Соответствующий контракт с американской компанией подписал глава Минздрава Максим Степанов. Министр рассказал, что переговоры были трудными, но "результат того стоит".
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По его словам, в сумме законтрактованных вакцин хватает для того, чтобы привить большинство украинцев в 2021 году.
После длительных и трудных переговоров с компанией Pfizer мы достигли договоренности на поставку дополнительных 10 млн доз. Сегодня ночью подписали соответствующий контракт. То есть в целом мы получим 20 миллионов (если быть точным, то 20 миллионов 1 150) доз вакцины Pfizer в течение этого календарного года,
– заявил Максим Степанов.
Министр поделился, что переговоры с компанией Pfizer начались еще в августе прошлого года и были довольно напряженными.
"Существенные сдвиги в переговорах с Pfizer произошли после того, как присоединился Президент Украины Владимир Зеленский, который провел лично переговоры с гендиректором компании Альбертом Бурлой. Этот разговор значительно ускорил процесс, и мы достигли договоренности о поставках первых 10 млн доз вакцины в Украину", – добавил Степанов.
Согласно договоренностям, первые поставки по этому контракту:
- 500 тысяч доз – Украина получит уже в мае – июне,
- 4,5 миллиона доз – в третьем квартале (июль – сентябрь),
- остальную часть – 15 миллионов доз – в четвертом квартале этого года.
Добавим, что вчера, 30 апреля, Украина получила еще полмиллиона доз вакцины от CoronaVac.
Вакцинация в Украине: статистика
752 295 человек привили с начала вакцинальной кампании, из них получили 1 дозу – 752 293 лица, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 260 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).️
В Украине за минувшие сутки, 30 апреля, привили против COVID-19 еще 49 985 человек.
Данные взяты с фейсбук-страницы Максим Степанова
Как записаться на вакцинацию / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала