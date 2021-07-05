Об этом временно поверенная в делах США в нашем государстве рассказала во время визита в Одесский областной центр социально опасных болезней.

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По ее словам, американская страна является крупнейшим донором международной программы и уже предоставила 4 миллиарда долларов для распределения и поставки препаратов против коронавируса по странам мира.

Американское правительство работает вместе с украинским по поводу борьбы с такими заболеваниями, как туберкулез, ВИЧ/СПИД и другие, и также помогает в детском вакцинировании. Поэтому работа в помощь в борьбе с COVID-19 – это продолжение работы, которую мы проводили долго в области укрепления общественного здоровья,

– сказала дипломат.



Квин посетила Одесский областной центр социально опасных болезней / Фото "Радио Свобода"

США закупит Pfizer

Кристина Квин отметила, что около месяца назад Джо Байден заявил, что правительство США закупит дополнительные 500 миллионов доз вакцины Pfizer.

Их передадут через программу COVAX по всему миру, в частности в Украину.

Она также рассказала, что в нашей стране над развитием инфраструктуры для хранения, транспортировки и распределения вакцин будет работать Агентство международного развития США (USAID).

Те вакцины, что мы будем предоставлять Украине через COVAX, будут американского производства,

– пояснила дипломат.

Временно поверенная в делах США добавила, что то, какие именно вакцины будут поставлять в Украину из Соединенных Штатов, будут решать правительственные эксперты в Вашингтоне.



Квин посетила Одесский областной центр социально опасных болезней / Фото "Радио Свобода"

Вакцинация в Украине

По состоянию на 5 июля одну дозу прививки получили более 2 миллионов человек.

Более 840 тысячам граждан сделали второй укол против коронавирусной инфекции.

В Украине применялись три препарата от AstraZeneca, Pfizer, CoronaVac.

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