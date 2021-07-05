Об этом временно поверенная в делах США в нашем государстве рассказала во время визита в Одесский областной центр социально опасных болезней.
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По ее словам, американская страна является крупнейшим донором международной программы и уже предоставила 4 миллиарда долларов для распределения и поставки препаратов против коронавируса по странам мира.
Американское правительство работает вместе с украинским по поводу борьбы с такими заболеваниями, как туберкулез, ВИЧ/СПИД и другие, и также помогает в детском вакцинировании. Поэтому работа в помощь в борьбе с COVID-19 – это продолжение работы, которую мы проводили долго в области укрепления общественного здоровья,
– сказала дипломат.
Квин посетила Одесский областной центр социально опасных болезней / Фото "Радио Свобода"
США закупит Pfizer
Кристина Квин отметила, что около месяца назад Джо Байден заявил, что правительство США закупит дополнительные 500 миллионов доз вакцины Pfizer.
- Их передадут через программу COVAX по всему миру, в частности в Украину.
Она также рассказала, что в нашей стране над развитием инфраструктуры для хранения, транспортировки и распределения вакцин будет работать Агентство международного развития США (USAID).
Те вакцины, что мы будем предоставлять Украине через COVAX, будут американского производства,
– пояснила дипломат.
Временно поверенная в делах США добавила, что то, какие именно вакцины будут поставлять в Украину из Соединенных Штатов, будут решать правительственные эксперты в Вашингтоне.
Квин посетила Одесский областной центр социально опасных болезней / Фото "Радио Свобода"
Вакцинация в Украине
- По состоянию на 5 июля одну дозу прививки получили более 2 миллионов человек.
- Более 840 тысячам граждан сделали второй укол против коронавирусной инфекции.
- В Украине применялись три препарата от AstraZeneca, Pfizer, CoronaVac.
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