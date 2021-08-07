Именно поэтому Игорь Кузин добавил, что лучше всего вакцинироваться уже сейчас. Об этом он рассказал в интервью.
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Не советую ждать возможности выбирать вакцину, – Кузин
Главный санитарный врач рассказал, что Pfizer, Moderna, AstraZeneca демонстрируют эффективность ориентировочно на уровне 91 – 95%. То есть уровень защиты условно выше, чем у других. Но он добавил, что вакцинироваться надо как можно быстрее и именно той вакциной, которая есть сейчас.
Я никогда не советовал и не буду советовать ждать возможности выбирать вакцину. Действительно, например, до конца года Украина получит еще 17 миллионов Pfizer,
– отметил Кузин.
Однако "вспышка может произойти раньше, чем эта вакцина уже доедет и будет возможность выбирать". Главный санитарный врач добавил, что в конце 2021 года планируют вакцинировать более 50% населения.
"До конца осени у нас стоит цель сделать 10 миллионов прививок, то есть вакцинировать 5 миллионов человек" – рассказал о планах Игорь Кузин.
Вакцинация в Украине: последние новости
- 6 августа в Украине вакцинировали против коронавируса 170 602 человека.
- В общем, по состоянию на 6 августа, одну дозу получили 101 550 человек, полностью привиты – 69 052 человека.
- С начала вакцинальной кампании привито 4 055 092 человека, из них получили одну дозу – 4 055 090 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 353 218 человек (из них двое человек получили одну дозу за границей). Всего провели 6 408 308 прививок.