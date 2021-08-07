Именно поэтому Игорь Кузин добавил, что лучше всего вакцинироваться уже сейчас. Об этом он рассказал в интервью.

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Не советую ждать возможности выбирать вакцину, – Кузин

Главный санитарный врач рассказал, что Pfizer, Moderna, AstraZeneca демонстрируют эффективность ориентировочно на уровне 91 – 95%. То есть уровень защиты условно выше, чем у других. Но он добавил, что вакцинироваться надо как можно быстрее и именно той вакциной, которая есть сейчас.

Я никогда не советовал и не буду советовать ждать возможности выбирать вакцину. Действительно, например, до конца года Украина получит еще 17 миллионов Pfizer,

– отметил Кузин.

Однако "вспышка может произойти раньше, чем эта вакцина уже доедет и будет возможность выбирать". Главный санитарный врач добавил, что в конце 2021 года планируют вакцинировать более 50% населения.

"До конца осени у нас стоит цель сделать 10 миллионов прививок, то есть вакцинировать 5 миллионов человек" – рассказал о планах Игорь Кузин.

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