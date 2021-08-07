Украина получит еще 17 миллионов доз Pfizer, – главный санврач Кузин

Игорь Кузин рассказал, что Украина до конца года получит еще 17 миллионов доз вакцины Pfizer. Но он предостерег, что вспышка заболевания может произойти раньше.

Именно поэтому Игорь Кузин добавил, что лучше всего вакцинироваться уже сейчас. Об этом он рассказал в интервью.

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Не советую ждать возможности выбирать вакцину, – Кузин

Главный санитарный врач рассказал, что Pfizer, Moderna, AstraZeneca демонстрируют эффективность ориентировочно на уровне 91 – 95%. То есть уровень защиты условно выше, чем у других. Но он добавил, что вакцинироваться надо как можно быстрее и именно той вакциной, которая есть сейчас.

Я никогда не советовал и не буду советовать ждать возможности выбирать вакцину. Действительно, например, до конца года Украина получит еще 17 миллионов Pfizer,

– отметил Кузин.

Однако "вспышка может произойти раньше, чем эта вакцина уже доедет и будет возможность выбирать". Главный санитарный врач добавил, что в конце 2021 года планируют вакцинировать более 50% населения.

"До конца осени у нас стоит цель сделать 10 миллионов прививок, то есть вакцинировать 5 миллионов человек" – рассказал о планах Игорь Кузин.

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