Украина получит еще 28 миллионов вакцин: больше всего от двух производителей

План вакцинировать 5 миллионов украинцев до конца лета выполнили более чем на 80%. В течение недели прививают почти миллион человек. В Минздраве рассказали о количестве вакцин, которое доступно сейчас.

План вакцинации успешен

Главный санитарный врач страны Игорь Кузин считает, что план вакцинировать 5 миллионов украинцев таки удастся воплотить в жизнь, но для этого нужно будет несколько недель в сентябре.

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Возможно, эти 5 миллионов будут уже в первые недели сентября. И это уже большое достижение. Мы начинали с нескольких пунктов прививок, а сейчас максимально развернули инфраструктуру вакцинации,

– отметил он.

Сколько вакцин есть в Украине и сколько еще получим

Игорь Кузин рассказал, что Украина получила около 17 миллионов доз вакцины против коронавируса. 9 миллионов хранятся в национальных, областных складах.

Это запас вакцин, который готов к использованию,

– заметил санврач.

В декабре будет меньше желающих вакцинироваться

Всего в 2021 году Украина должна получить 45 млн доз вакцин. То есть еще 28 миллионов доз ожидают получить до конца года.

Кроме того, по прогнозу Кузина, Украина достигнет "стеклянного потолка" вакцинации, когда закончатся желающие прививаться где-то в декабре 2021 года.

Сейчас мы еще видим очереди, трудности с записью, поиск пунктов прививок, люди ждут вакцины, что не является правильным,

– подчеркнул Кузин.

Впрочем, по его словам, у Минздрава есть коммуникационные стратегии, которые помогут убедить людей сделать прививку.

Актуальная статистика прививок против COVID-19

Всего прививки получили 5 208 200 украинцев.

Первую дозу получили 5 208 198 граждан, а полностью иммунизированы, то есть вакцинированы двумя дозами – 3 427 847 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом).

Всего проведено 8 636 045 прививок.

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