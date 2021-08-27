Украина получит еще 28 миллионов вакцин: больше всего от двух производителей
Источник:ВВС
План вакцинировать 5 миллионов украинцев до конца лета выполнили более чем на 80%. В течение недели прививают почти миллион человек. В Минздраве рассказали о количестве вакцин, которое доступно сейчас.
План вакцинации успешен
Главный санитарный врач страны Игорь Кузин считает, что план вакцинировать 5 миллионов украинцев таки удастся воплотить в жизнь, но для этого нужно будет несколько недель в сентябре.
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Возможно, эти 5 миллионов будут уже в первые недели сентября. И это уже большое достижение. Мы начинали с нескольких пунктов прививок, а сейчас максимально развернули инфраструктуру вакцинации,
– отметил он.
Сколько вакцин есть в Украине и сколько еще получим
Игорь Кузин рассказал, что Украина получила около 17 миллионов доз вакцины против коронавируса. 9 миллионов хранятся в национальных, областных складах.
Это запас вакцин, который готов к использованию,
– заметил санврач.
В декабре будет меньше желающих вакцинироваться
Кроме того, по прогнозу Кузина, Украина достигнет "стеклянного потолка" вакцинации, когда закончатся желающие прививаться где-то в декабре 2021 года.
Сейчас мы еще видим очереди, трудности с записью, поиск пунктов прививок, люди ждут вакцины, что не является правильным,
– подчеркнул Кузин.
Впрочем, по его словам, у Минздрава есть коммуникационные стратегии, которые помогут убедить людей сделать прививку.
Актуальная статистика прививок против COVID-19
- Всего прививки получили 5 208 200 украинцев.
- Первую дозу получили 5 208 198 граждан, а полностью иммунизированы, то есть вакцинированы двумя дозами – 3 427 847 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом).
- Всего проведено 8 636 045 прививок.
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