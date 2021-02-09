Украина получит 30 миллионов долларов от Всемирного банка при условии проведения вакцинации 10 миллионов граждан, относящихся к группе риска. Общая помощь составит 90 миллионов долларов.

Кредитные средства могут поступить в рамках проекта поддержки вакцинации от COVID-19 в Украине. Об этом говорили во время совместного совещания Минфина и Минздрава с Всемирным банком 5 февраля.

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Минфин поддерживает инициативы Всемирного банка по реализации совместного с Минздравом проекта "Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине". Однако следует понимать, что это кредитные средства, поэтому их направление должно быть обоснованным и рациональным.

– заявил заместитель министра финансов Роман Ермоличев.

Он отметил, что Украина должна выполнить все обязательства, чтобы улучшить инвестиционный микроклимат в государстве.

О чем еще говорили на совещании

На совещании также обсудили вопросы поддержки здравоохранения в части проведения вакцинации от COVID-19, предусматривает пополнение общего фонда Государственного бюджета.

Показателем выполнения будет определен процент лиц группы риска, которые вакцинировались соответствующим количеством доз. Таким образом, при условии проведения вакцинации 10 миллионов человек из групп риска, Украина сможет получить помощь в 30 миллионов долларов.

Вакцинация в Украине: коротко

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина получит 4 вакцины от коронавируса. Речь о лекарствах компаний Pfizer, Sinovac, AstraZeneсa и Novavах.

В Украине вакцинация населения должна начаться 15 февраля, но дату могут перенести.

Прежде всего будут вакцинировать людей, которые относятся к группе риска. В частности медиков, работающих с больными коронавирусом, жителей домов престарелых и военнослужащих на передовой.

Глава государства готов вакцинироваться одним из первых, чтобы доказать украинцам безопасность прививок.



План вакцинации украинцев / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала