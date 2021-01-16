Главный санитарный врач Виктор Ляшко дал гарантию, что вакцина от коронавируса в Украине будет. И произойдет это вероятнее всего уже в феврале. Речь идет не только о вакцинах CoronaVac от китайцев из Sinovac Biotech, но и от компаний Pfizer и Moderna.

Вакцины от коронавируса в Украине: детали заявления Ляшко

Главный санврач так прокомментировал информацию о 50,38% эффективности вакцины от китайской компании Sinovac Biotech. Именно с ней Украина заключила контракт. Но в документе сказано о 70%. Вышеупомянутое заявление Ляшко сделал в комментарии изданию LB.ua.

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"На самом деле 50+ даже 0,1% позволяет любому регулятору зарегистрировать препарат как эффективный и с достаточной доказательной базой", – пояснил он.

По словам главного санитарного врача, Украина ничем не рискует, что закупки вакцин будут отменены.

Вот вам гарантия главного государственного санитарного врача: вакцина в стране будет. Думаю, что в феврале месяце. Но не надо ожидать, что в феврале мы сразу вакцинируем 20, 30 или 40 миллионов человек. Так не бывает ни в одной стране мира,

– подчеркнул он.

Ляшко добавил, что в феврале может появиться вакцина и не от Sinovac. Также вариантом является получение вакцин в рамках механизма COVAХ. И это могут быть медикаменты от американских компаний Pfizer и Moderna.

"Но скорее Pfizer, поскольку COVAХ работает с вакцинами, у которых есть разрешение от ВОЗ на экстренное использование. А единственная мРНК-вакцина, получившая такое разрешение, – это Pfizer", – отметил главный санитарный врач.

Однако точной даты, когда поступят такие вакцины, он сказать не может. Ведь следовало подать заявку до 18 января, и Украина это сделала заранее. А с 18-го по 28 число их должен проработать GAVI (Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации).

И потом будет решение дают стране эту вакцину или не дают. И если да, то после этого будут поставки,

– подытожил Ляшко.

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Вакцинация в Украине: коротко

По данным Офиса Президента, Украина получит вакцины против COVID-19 по подписанному Минздравом контракту с китайской компанией Sinovac Biotech.

Первую партию вакцины в 700 тысяч доз должны доставить в Украину в течение 30 дней после официальной регистрации. Впоследствии было уточнение, что речь идет о 1,9 миллиона доз вакцины, которые будут поставлять в феврале.

должны доставить в Украину в течение 30 дней после официальной регистрации. Впоследствии было уточнение, что речь идет о которые будут поставлять в феврале. В то же время Украина ожидает первые поставки вакцины от коронавирусной болезни COVID-19 по программе COVAX. Ранее заявляли о марте.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, основная цель Национального плана вакцинации от коронавируса – вакцинация 50% населения, то есть почти 21 миллиона человек.

Первый этап вакцинации должен начаться в феврале 2021 года. В Украине создадут 375 мобильных бригад, которые будут проводить прививки.

которые будут проводить прививки. Всего было запланировано 4 этапа и приоритетные группы. Правда, в Минздраве заявляли, что его будут обновлять.



Готовы ли украинцы вакцинироваться / инфографика 24 канала