Первая партия на 250 тысяч доз прибудет в Киев в понедельник, 23 августа. Вторую партию планируют отправить в Украину в течение осени.
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Интересно, что первая часть поставки совпала с датой приезда министра иностранных дел Австрии в Украину. Александр Шалленберг прибудет в Киев 23 августа на саммит Крымской платформы.
Помощь Австрии в борьбе с COVID-19
Украина – не единственная страна, которой Австрия решила помочь с вакцинами. Средства иммунизации в течение лета 2021 года передали также в Ливан, Тунис, Грузию, Боснию и Герцеговину.
Позиция австрийского правительства заключается в совместном преодолении пандемии COVID-19 в мире. По словам министра здравоохранения Австрии Вольфганга Мюкштайна, только при достаточном уровне вакцинации во всех странах можно будет победить коронавирус.
Коронавирус в Украине: последние новости
- Накануне визита канцлера Ангелы Меркель, 21 августа, Германия передала в Украину 1,5 миллиона доз вакцины AstraZeneca. Стоимость помощи оценивают в 6 миллионов евро.
- Ежедневно в Украине фиксируют около тысячи новых случаев заболеваний коронавирусом. За сутки 21 августа больше всего инфицированных обнаружили в Киеве и Днепропетровской области.