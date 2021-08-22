Украина получит полмиллиона доз вакцины AstraZeneca от Австрии

Правительство Австрии передаст Украине 500 тысяч доз вакцины от коронавируса компании AstraZeneca. Поставку решили разделить на две части.

Первая партия на 250 тысяч доз прибудет в Киев в понедельник, 23 августа. Вторую партию планируют отправить в Украину в течение осени.

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Интересно, что первая часть поставки совпала с датой приезда министра иностранных дел Австрии в Украину. Александр Шалленберг прибудет в Киев 23 августа на саммит Крымской платформы.

Помощь Австрии в борьбе с COVID-19

Украина – не единственная страна, которой Австрия решила помочь с вакцинами. Средства иммунизации в течение лета 2021 года передали также в Ливан, Тунис, Грузию, Боснию и Герцеговину.

Позиция австрийского правительства заключается в совместном преодолении пандемии COVID-19 в мире. По словам министра здравоохранения Австрии Вольфганга Мюкштайна, только при достаточном уровне вакцинации во всех странах можно будет победить коронавирус.

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