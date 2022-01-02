Украина получит таблетки от COVID-19: Кузин сказал, когда это произойдет

Украина получит таблетки от коронавируса. Это может произойти уже в первом квартале 2022 года.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин. Он рассказал детали о препарате.

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Лекарства – по протоколу

По словам Кузина, лекарство молнупиравир будет назначать врач, в соответствии с протоколом.

Соглашение заключили. Мы ожидаем появления таких лекарств в течение первого квартала 2022 года, если все будет нормально с поставкой,

– подчеркнул Кузин.

Что известно о таблетках

Над созданием таблеток работала американская фармацевтическая компания Merck. В ноябре 2021 года Европейское агентство по лекарственным средствам рекомендовало этот препарат для лечения взрослых пациентов с COVID-19.

Особенность таблеток в том, что их надо принимать сразу, как только появились симптомы. По предварительным данным, лекарства уменьшают риск госпитализации на 50%.

Ситуация с коронавирусом в Украине: актуальное

Всего в Украине зафиксировали 3 674 538 случаев заболевания коронавирусом.

Из них выздоровели 3 477 188 человек, одновременно умерли 96 187 больных.

По прогнозам Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики, число заболевших COVID-19 в Украине будет только увеличиваться.