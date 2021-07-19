Министр здравоохранения Виктор Ляшко во время интервью с медицинским экспертом ЮНИСЕФ Екатериной Булавиновой рассказал, что циркуляцию штамма Дельты будут контролировать.

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Виктор Ляшко “На этой неделе Украина получит от ВОЗ поставки ПЦР-тестов, которые реагируют только на "Дельту". Это нам позволит наряду с секвенированием проводить ПЦР-тестирование”.

Министр добавил, что тесты позволят отобрать материал, исследовать его и в случае положительного результата "поставить его на другую плашку и исследовать".

И подчеркнул, что именно так Минздрав сможет следить, не циркулирует ли у нас Дельта.

Ранее Ляшко заявил, что в ближайшее время штамм Дельта вытеснит другие варианты коронавируса в Украине.

Обратите внимание! В Украине подтвердили случаи инфицирования Дельтой. Первые случаи зарегистрировали 23 июня. Кроме этого, 14 июля обнаружили два случая в Ужгороде. Все четыре пациента вернулись из России.



Что известно о штамме коронавируса Дельта / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала