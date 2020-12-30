Минздрав Украины подписал контракт о поставках вакцин от китайской фармкомпании Sinovac. Таким образом мы получим еще 1,8 миллиона доз.

Украина 1,8 миллиона доз вакцины против коронавируса в максимально короткие сроки. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

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Министерство здравоохранения Украины проводило эти переговоры с сентября 2020 года. Переговоры были сложными, поскольку за качественные и безопасные вакцины безумная конкуренция – их хочет получить едва ли не каждое государство мира.

На выполнение задачи Президента Украины Владимира Зеленского Министерство здравоохранения заключило контракт о поставках на территорию Украины в максимально короткие сроки вакцины производства компании Sinovac Biotech против респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2,

– говорится в сообщении.

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