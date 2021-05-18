Кулеба напомнил, что президент США Джо Байден сообщил о планах его администрации доставить 80 миллионов доз вакцин в другие страны до конца июня. Глава МИД заявил, что Украина приветствует это решение.
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Дмитрий Кулеба
“Вчера, 17 мая, я поручил послу в Вашингтоне обратиться в Белый дом для предметного обсуждения нашего взаимодействия на этом треке. Убежден, что здесь у нас все получится”.
Какие вакцины предоставят США
- 60 млн доз вакцины AstraZeneca;
- 20 миллионов доз, включающие вакцины Moderna, Pfizer и Johnson & Johnson;
- Байден не уточнил, какие именно страны могут получить дополнительные дозы.
Почему это важно
Источник: ВОЗ
В ВОЗ назвали неравный доступ к вакцинам от COVID-19 одной из главных проблем пандемии, а также отметили, что средства профилактики, лечения и реабилитации часто недоступны тем, кто больше всех нуждается в этом.
Из-за неравномерного распределения вакцин между странами, мировая экономика может терять до 9,2 триллиона долларов. И почти половина этих убытков – около 4,5 триллиона долларов – приходится именно на развитые страны. Столь неравномерное распределение вакцин в ВОЗ назвали "катастрофическим моральным провалом" для всего мира.