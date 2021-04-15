Израиль закончит второй этап испытаний своей вакцины против COVID-19 в середине лета. Украинская сторона предложила провести третий этап в Украине с последующей возможностью производства препарата.

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук отметил, что этот вопрос обсудили во время визита в Израиль украинской делегации во главе с вице-премьер-министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова и при участии руководителя офиса Президента Андрея Ермака и заместителя руководителя Офиса Президента Игоря Жовквы.

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Совместными усилиями мы решили ряд важных для нашей страны вопросов, в частности, взаимодействия в области торговли, инвестиций, медицины и в вопросе преодоления пандемии COVID -19,

– отметил дипломат.

Евгений Корнийчук рассказал, что украинская сторона предложила третий этап испытаний провести в Украине с последующей возможностью производства вакцины, в том числе и на наших мощностях.

Израиль пока изучает указанное предложение и, я надеюсь, что оно будет воспринято положительно. Уже четко понятно, что пандемия коронавирусной инфекции затянется не на один год в мире. И производство вакцины, ее доступность для наших граждан – вопрос очень чувствительный и важный для нас,

– добавил Корнийчук.

Важно! Украина и Израиль также ведут переговоры о взаимном признании паспортов вакцинации от COVID-19.