Именно такое количество взрослого населения призвала вакцинировать Всемирная организация здравоохранения до конца года. Во время брифинга во вторник министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Украина уже почти выполнила эту рекомендацию.
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Виктор Ляшко
“Украина приближается к цели Всемирной организации здравоохранения по вакцинации – 40% взрослого населения до конца 2021 года”.
Сейчас в Украине в среднем делают почти 250 тысяч прививок в сутки. Полностью иммунизированы против болезни уже 10 025 360 миллионов украинцев.
Заметим, что вакцинальная кампания против COVID-19 в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. С тех пор прививки получили 12 914 335 человек, 12 914 333 из них получили по меньшей мере одну дозу.
Как записаться на вакцинацию против коронавируса
- Через семейного врача,
- Сервис Helsi,
- По номеру контакт-центра Минздрава 0 800 60 20 19,
- Прийти и стать в живую очередь.
- Маломобильные люди могут вызвать мобильную бригаду по вакцинации на дом по номеру контакт-центра Минздрава или с помощью своего врача.
Какие документы необходимы
Для прививки необязательно иметь заключенную декларацию с врачом – достаточно взять с собой паспорт и ИНН. Если же у вас есть семейный врач, то никаких документов с собой брать не нужно, поскольку вся необходимая информация уже есть в базе.