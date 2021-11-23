Украина приближается к цели ВОЗ по вакцинации против COVID-19

Украина вакцинировала против коронавируса уже почти 40% взрослого населения. Ляшко заявил, что до конца года мы должны дойти до этого показателя.

Именно такое количество взрослого населения призвала вакцинировать Всемирная организация здравоохранения до конца года. Во время брифинга во вторник министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Украина уже почти выполнила эту рекомендацию.

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Виктор Ляшко “Украина приближается к цели Всемирной организации здравоохранения по вакцинации – 40% взрослого населения до конца 2021 года”.

Сейчас в Украине в среднем делают почти 250 тысяч прививок в сутки. Полностью иммунизированы против болезни уже 10 025 360 миллионов украинцев.

Заметим, что вакцинальная кампания против COVID-19 в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. С тех пор прививки получили 12 914 335 человек, 12 914 333 из них получили по меньшей мере одну дозу.

Как записаться на вакцинацию против коронавируса

Через семейного врача,

Сервис Helsi,

По номеру контакт-центра Минздрава 0 800 60 20 19,

Прийти и стать в живую очередь.

Маломобильные люди могут вызвать мобильную бригаду по вакцинации на дом по номеру контакт-центра Минздрава или с помощью своего врача.

Какие документы необходимы

Для прививки необязательно иметь заключенную декларацию с врачом – достаточно взять с собой паспорт и ИНН. Если же у вас есть семейный врач, то никаких документов с собой брать не нужно, поскольку вся необходимая информация уже есть в базе.