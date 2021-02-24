Украина примет участие в исследованиях индийской вакцины против COVID-19: подробности
Глава Минздрава Максим Степанов заявил о том, что Украина готова к испытаниям новой вакцины против коронавируса в виде спрея. Этот препарат производят в Индии.
Источник:24 канал
Во время брифинга 24 февраля министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что Украина согласилась принять участие в исследованиях индийской вакцины против коронавируса.
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Максим Степанов
“Пришли к согласию на участие в клинических испытаниях разработки новой вакцины в форме назального спрея или капель”.
Что известно о новой вакцине против коронавируса из Индии
- Этот новый продукт. Сейчас индийская компания только начинает первый этап испытаний.
- Степанов рассказал, что вторую и третью фазу испытаний могут провести в Украине.
- Исследование вакцины планируют закончить в сентябре или октябре 2021 года.
Какую выгоду получит Украина
Максим Степанов рассказал, что если Украина присоединится к испытаниям препарата, то в случае доказательства эффективности это даст нам приоритетный доступ к его закупке.
Максим Степанов
"Если мы будем проводить часть клинических испытаний в Украине, то это нам даст приоритетный доступ к этой вакцине в случае доказательства эффективности".
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