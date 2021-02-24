Глава Минздрава Максим Степанов заявил о том, что Украина готова к испытаниям новой вакцины против коронавируса в виде спрея. Этот препарат производят в Индии.

Во время брифинга 24 февраля министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что Украина согласилась принять участие в исследованиях индийской вакцины против коронавируса. Похожее Новый назальный спрей на 100% защищает от коронавируса: исследование Максим Степанов “Пришли к согласию на участие в клинических испытаниях разработки новой вакцины в форме назального спрея или капель”. Что известно о новой вакцине против коронавируса из Индии Этот новый продукт. Сейчас индийская компания только начинает первый этап испытаний.

Степанов рассказал, что вторую и третью фазу испытаний могут провести в Украине.

Исследование вакцины планируют закончить в сентябре или октябре 2021 года. Какую выгоду получит Украина Максим Степанов рассказал, что если Украина присоединится к испытаниям препарата, то в случае доказательства эффективности это даст нам приоритетный доступ к его закупке. Максим Степанов "Если мы будем проводить часть клинических испытаний в Украине, то это нам даст приоритетный доступ к этой вакцине в случае доказательства эффективности".