Украина приобретет экспериментальные COVID-лекарства: Ляшко назвал условия

В Министерстве здравоохранения заявили, что Украина купит наиболее эффективные лекарства для борьбы с коронавирусом.

Переговоры с компаниями-производителями уже провели. Об этом заявил глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга 25 ноября. И подчеркнул, что эти лекарства уже забронированы для Украины.

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Виктор Ляшко – глава Минздрава "Правительство приняло постановление, которое позволит приобрести Украине наиболее эффективные лекарства для борьбы с COVID-19".

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Он подчеркнул, если результаты клинических испытаний будут успешными, Украина будет готова купить Ритонавир от компании Pfizer и таблетки Молнупиравир от Merck для лечения больных COVID-19.

Таблетки от коронавируса

В Украине начинают клинические испытания таблеток против коронавируса от компаний Pfizer и Merck. Последние будут тестировать на базе студенческой больницы в Харькове.

Британское агентство по регулированию лекарственных средств одобрило применение препарата Молнупиравир американской компании Merck для лечения у взрослых легкой и умеренной формы COVID-19.