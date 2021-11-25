Украина приобретет экспериментальные COVID-лекарства: Ляшко назвал условия
25 ноября 2021 , 18:20Читати новину українською
Источник:24 канал
В Министерстве здравоохранения заявили, что Украина купит наиболее эффективные лекарства для борьбы с коронавирусом.
Переговоры с компаниями-производителями уже провели. Об этом заявил глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга 25 ноября. И подчеркнул, что эти лекарства уже забронированы для Украины.
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Виктор Ляшко – глава Минздрава
"Правительство приняло постановление, которое позволит приобрести Украине наиболее эффективные лекарства для борьбы с COVID-19".
При каких условиях Украина приобретет COVID-лекарства
Он подчеркнул, если результаты клинических испытаний будут успешными, Украина будет готова купить Ритонавир от компании Pfizer и таблетки Молнупиравир от Merck для лечения больных COVID-19.
Таблетки от коронавируса
- В Украине начинают клинические испытания таблеток против коронавируса от компаний Pfizer и Merck. Последние будут тестировать на базе студенческой больницы в Харькове.
- Британское агентство по регулированию лекарственных средств одобрило применение препарата Молнупиравир американской компании Merck для лечения у взрослых легкой и умеренной формы COVID-19.
- Европейское агентство лекарственных средств (EMA) одобрило препараты Ронапрев и Регкирон на основе моноклональных антител для лечения коронавирус. Они подходят для взрослых и подростков.