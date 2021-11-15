В больницы госпитализируют в среднем на 7% меньше пациентов. Об этом во время брифинга рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.
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Виктор Ляшко
"Впервые за последние 3 месяца среднесуточное количество выписок из "ковидных" больниц преобладает над количеством госпитализированных”.
По словам Ляшко, стабилизация уровня госпитализаций является первым позитивным сигналом прохождения пика заболеваемости и начала разгрузки медицинской системы Украины.
Виктор Ляшко
"Однако, это еще не полная победа над вирусом. Количество случаев заболевания и уровни госпитализации находятся на достаточно больших значениях. Поэтому нужно продолжать наращивать темпы вакцинации и соблюдать карантинные ограничения”.
Ситуация с коронавирусом в Украине: основное
- За минувшие сутки, 14 ноября, в Украине обнаружили 10 802 больных COVID-19.
- В больницы госпитализировали 2 798 пациентов с COVID-19 или подозрением на наличие инфекции. К сожалению, 442 пациента умерли. Это до сих пор высокие показатели, но они ниже по сравнению с прошлой неделей. Тем временем выздоровели в течение воскресенья 11 219 больных.
- Зато за все время пандемии в стране выявили 3 228 441 случай COVID-19. 2 642 459 пациентов уже выздоровели. Но, к сожалению, болезнь унесла жизни 77 147 жителей Украины.