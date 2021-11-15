Украина проходит пик коронавируса, – Ляшко

В Украине впервые за 3 месяца выписок из больниц больше, чем госпитализаций. В Минздраве считают, что это позитивный сигнал прохождения пика заболеваемости коронавирусом в Украине.

В больницы госпитализируют в среднем на 7% меньше пациентов. Об этом во время брифинга рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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Виктор Ляшко "Впервые за последние 3 месяца среднесуточное количество выписок из "ковидных" больниц преобладает над количеством госпитализированных”.

По словам Ляшко, стабилизация уровня госпитализаций является первым позитивным сигналом прохождения пика заболеваемости и начала разгрузки медицинской системы Украины.

Виктор Ляшко "Однако, это еще не полная победа над вирусом. Количество случаев заболевания и уровни госпитализации находятся на достаточно больших значениях. Поэтому нужно продолжать наращивать темпы вакцинации и соблюдать карантинные ограничения”.

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