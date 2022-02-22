Украина проходит пик заболеваемости, смертность перестала расти, – Ляшко

В мире продолжают фиксировать спад новых случаев COVID-19. Украина также проходит пик заболеваемости.

Показатели улучшаются

Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга 22 февраля, сообщает 24 канал. Он добавил, что количество госпитализаций и умерших меньше, чем на пике предыдущей Дельта-волны.

Внимание Вакцинация от гриппа: почему это важно во время пандемии COVID-19

Виктор Ляшко – глава Минздрава "Несмотря на самые большие цифры обнаруженных случаев за все время эпидемии, – а это более 40 тысяч подтвержденных заболеваний в сутки, – уровень госпитализаций в Украине уже ниже предельного показателя адаптивного карантина, а летальность уменьшилась в 4 раза – с 2% до 0,5%".

Он также отметил, что это первая волна, когда даже при самых высоких показателях суточных случаев в Украине было доступно более половины коек для ковид-больных.

Смертность перестала расти

Более того, среднесуточное количество умерших от осложнений COVID-19 перестало расти. Последние 5 дней оно находится на плато, когда фиксируют примерно 240 человек в сутки.

Однако, как отметил министр, украинская статистика "ковидных" смертей – это смертность "с ковид", а не "от ковида".

Данные по смертности от COVID-19 могут быть и завышенными

Смертность является отложенным показателем, который начинает расти и, соответственно, убывать на 2 – 3 недели позже, чем случаи и госпитализации.

В частности, Ляшко пояснил, что в трактовке смертности, часто можно наблюдать манипуляции и неправильное использование абсолютных цифр.

Украина не скрывает смерти, а наоборот, фиксирует смертельные случаи в широком определении, среди всех больных, даже если ковид был сопутствующим заболеванием, обострившим другие потенциально смертельные состояния,

– подчеркнул он.

Соответственно это несколько завышает данные по ковидной смертности в Украине по сравнению с отдельными европейскими странами.