Украина проходит пик заболеваемости, смертность перестала расти, – Ляшко
В мире продолжают фиксировать спад новых случаев COVID-19. Украина также проходит пик заболеваемости.
Показатели улучшаются
Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга 22 февраля, сообщает 24 канал. Он добавил, что количество госпитализаций и умерших меньше, чем на пике предыдущей Дельта-волны.
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Виктор Ляшко – глава Минздрава
"Несмотря на самые большие цифры обнаруженных случаев за все время эпидемии, – а это более 40 тысяч подтвержденных заболеваний в сутки, – уровень госпитализаций в Украине уже ниже предельного показателя адаптивного карантина, а летальность уменьшилась в 4 раза – с 2% до 0,5%".
Он также отметил, что это первая волна, когда даже при самых высоких показателях суточных случаев в Украине было доступно более половины коек для ковид-больных.
Смертность перестала расти
Более того, среднесуточное количество умерших от осложнений COVID-19 перестало расти. Последние 5 дней оно находится на плато, когда фиксируют примерно 240 человек в сутки.
Однако, как отметил министр, украинская статистика "ковидных" смертей – это смертность "с ковид", а не "от ковида".Внимание! Смертность является отложенным показателем, который начинает расти и, соответственно, убывать на 2 – 3 недели позже, чем случаи и госпитализации.
Данные по смертности от COVID-19 могут быть и завышенными
В частности, Ляшко пояснил, что в трактовке смертности, часто можно наблюдать манипуляции и неправильное использование абсолютных цифр.
Украина не скрывает смерти, а наоборот, фиксирует смертельные случаи в широком определении, среди всех больных, даже если ковид был сопутствующим заболеванием, обострившим другие потенциально смертельные состояния,
– подчеркнул он.
Соответственно это несколько завышает данные по ковидной смертности в Украине по сравнению с отдельными европейскими странами.
Какова актуальная статистика заболеваемости в УкраинеЗа минувшие сутки, 21 февраля, в Украине зафиксировали 24 440 новых подтвержденных случаев коронавируса. В то же время количество госпитализированных уменьшилось – 1 553 больных попали в больницы. К сожалению, умерли за этот же период 287 человек. Выздоровели – 33 238 человек.
Всего за все время пандемии болезнь подхватили 4 758 773 человека. Из них выздоровели – 3 985 601 человек. Однако еще 104 932 больных умерли.