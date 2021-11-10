Динамика инфицирования снизилась на 15%

Такие выводы сделали в Национальной академии наук (НАН). Они спрогнозировали заболеваемость на следующие 2 недели.

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Ученые допустили, что в последние две недели в Украине пройден пик по количеству новых заболеваний коронавирусом. Как отмечается в документе, на это указывает динамика числа положительных ПЦР-тестов.

За последние 10 дней они снизились на 15%.

Увеличение задержек в регистрации новых случаев привело к сглаживанию формы пика новых обнаружений (см. рисунок ниже), но ожидается начало снижения в течение одной недели,

– отмечается в прогнозе.



Сравнение количества новых случаев инфицирования / Инфографика НАН

Важно! При этом в НАН считают, что пиковая смертность от последствий коронавируса и занятость больниц еще не пройдена. Рост летальных исходов может продолжиться еще около недели.

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