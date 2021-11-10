Украина прошла пик заболеваемости COVID-19, – НАН
Источник:НАН Украины
В Украине, скорее всего, прошел пик заболеваемости COVID-19. На это указывает снижение количества новых заражений.
Динамика инфицирования снизилась на 15%
Такие выводы сделали в Национальной академии наук (НАН). Они спрогнозировали заболеваемость на следующие 2 недели.
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Ученые допустили, что в последние две недели в Украине пройден пик по количеству новых заболеваний коронавирусом. Как отмечается в документе, на это указывает динамика числа положительных ПЦР-тестов.
За последние 10 дней они снизились на 15%.
Увеличение задержек в регистрации новых случаев привело к сглаживанию формы пика новых обнаружений (см. рисунок ниже), но ожидается начало снижения в течение одной недели,
– отмечается в прогнозе.
Сравнение количества новых случаев инфицирования / Инфографика НАН
Актуальная заболеваемость коронавирусом
- В Украине показатели заболеваемости и смертности от COVID-19 достигают максимальных показателей.
- В больницы госпитализировали 5 696 людей с выраженными симптомами COVID-19. От осложнений коронавируса, к сожалению, умерли 816 пациентов.