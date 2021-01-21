Украина просит Китай ускорить поставку вакцины против COVID-19
Украина просит Китай согласовать разрешение на поставку вакцины против коронавируса в сжатые сроки. В МИД рассматривают этот вопрос не только как правительственное соглашение.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пообщался с китайским коллегой Ван И в телефонном режиме. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.
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Кулеба поблагодарил за помощь китайское правительство в борьбе с пандемией в 2020 году и попросил Ван И посодействовать скорейшему предоставлению разрешения на экспорт вакцины от Sinovac в Украину.
Мы рассматриваем вопрос сотрудничества по вакцине не просто как межправительственное соглашение, а как взаимодействие между народами Китая и Украины,
– заявил Кулеба.
Ван И ответил, что Китай и в дальнейшем готов поддерживать Украину в борьбе с коронавирусом COVID-19 до полной победы над вирусом. Стороны также отметили рост объемов торговли на 20% – до рекордных 15 миллиардов долларов.
Результаты испытаний вакцины CoronaVax от компании Sinovac: что известно
- У людей, которые получили прививки, производились антитела против SARS-CoV-2.
- Добровольцы, которые все же заразились коронавирусом после вакцинации, имели лишь умеренные симптомы болезни, подобные простуде.
- Ни один вакцинированный доброволец не заболел на тяжелую форму коронавируса, которая приводит к смерти. То есть для тяжелых симптомов болезни уровень эффективности препарата составил 100%. Это может уменьшить нагрузку на больницы.
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