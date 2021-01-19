В парламенте Украины зарегистрировали законопроект, который позволит использование 5 вакцин против коронавируса. В перечень попали препараты от Pfizer и BioNTech, Sinovac Biotech, Moderna, Sinopharm, AstraZeneca.

Ни одна вакцина в мире не прошла полный цикл испытаний

Для регистрации вакцин в Украине нужно было внести изменения в законодательство. Об этом рассказал председатель комитета Рады по вопросам здоровья нации Михайло Радуцкий в фейсбуке.

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Ведь ни одна вакцина в мире еще не прошла полный цикл испытаний, а в других странах иммунизацию населения начали при условиях так называемого экстренного использования.

Если законопроект примут, то регистрировать вакцины можно будет при таких условиях:

данные об успешном проведении доклинических испытаний;

клинические исследования проводились с разрешения соответствующих компетентных органов США, Великобритании, Швейцарской Конфедерации, Японии, Австралии, Канады, Китая, Израиля, Индии, Мексики, Бразилии или ЕС;

известна потенциальная эффективность лекарственного средства;

нет адекватной, одобренной и доступной альтернативы.

Если препарат будет отвечать этим требованиям, то его могут зарегистрировать для экстренного медицинского использования – пока заявитель не завершит клинические исследования.

Обратите внимание! Радуцкий отметил, что законопроект могут рассмотреть уже на следующем пленарном заседании Верховной Рады.

Шмыгаль сообщил, что Украина ведет переговоры с несколькими производителями

Отметим, что ранее глава правительства Денис Шмыгаль отметил, что Украина ведет переговоры по меньшей мере с 6 производителями вакцин против COVID-19. Также возможно, что в первой партии будут препараты сразу от 3 производителей.



4 этапа вакцинации в Украине / инфографика 24 канала