Украина сможет использовать 5 вакцин против COVID-19: законопроект уже в Раде
В парламенте Украины зарегистрировали законопроект, который позволит использование 5 вакцин против коронавируса. В перечень попали препараты от Pfizer и BioNTech, Sinovac Biotech, Moderna, Sinopharm, AstraZeneca.
Ни одна вакцина в мире не прошла полный цикл испытаний
Для регистрации вакцин в Украине нужно было внести изменения в законодательство. Об этом рассказал председатель комитета Рады по вопросам здоровья нации Михайло Радуцкий в фейсбуке.
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Ведь ни одна вакцина в мире еще не прошла полный цикл испытаний, а в других странах иммунизацию населения начали при условиях так называемого экстренного использования.
Если законопроект примут, то регистрировать вакцины можно будет при таких условиях:
- данные об успешном проведении доклинических испытаний;
- клинические исследования проводились с разрешения соответствующих компетентных органов США, Великобритании, Швейцарской Конфедерации, Японии, Австралии, Канады, Китая, Израиля, Индии, Мексики, Бразилии или ЕС;
- известна потенциальная эффективность лекарственного средства;
- нет адекватной, одобренной и доступной альтернативы.
Если препарат будет отвечать этим требованиям, то его могут зарегистрировать для экстренного медицинского использования – пока заявитель не завершит клинические исследования.
Шмыгаль сообщил, что Украина ведет переговоры с несколькими производителями
Отметим, что ранее глава правительства Денис Шмыгаль отметил, что Украина ведет переговоры по меньшей мере с 6 производителями вакцин против COVID-19. Также возможно, что в первой партии будут препараты сразу от 3 производителей.
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